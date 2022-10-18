В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе

Правительство США в ускоренном темпе работает над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, принятой законом в конце сентября.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен во время онлайн-встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, передает пресс-служба Минфина США.

"Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением 4,5 млрд долл. недавно утвержденной бюджетной поддержки", – отметила Еллен.

В Минфине США подчеркнули, что с учетом этой суммы общая экономическая помощь США в Украине увеличится до 13 млрд дол. Все эти средства направлялись в виде грантов.

Также Джанет Еллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также возобновлению первоочередной инфраструктуры.

А также отметила необходимость комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать восстановление и восстановление.

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США побуждают ЕС увеличить финансовую помощь Украине, экономическое положение которой из-за постоянных боевых действий ухудшается.

До конца года Украина рассчитывает получить еще 12-16 млрд долларов пособия от иностранных партнеров.





