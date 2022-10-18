"АрселорМиттал Кривой Рог" возобновляет горно-обогатительные операции

Металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о возобновлении работ своего горного департамента - снова работают один из двух карьеров предприятия, и две фабрики - дробильная и рудообогатительная.

Об этом сообщается в заявлении компании.

"С 1 августа добычу руды планировали приостановить на три месяца. Однако горно-обогатительный комплекс начал работать раньше благодаря тому, что в сентябре удалось экспортировать дополнительный объем железорудного концентрата (50 тыс тонн) в Польшу.

Дальнейший запуск в работу еще одного карьера, дробильного и рудообогатительного оборудования зависит от объемов потребления концентрата металлургическим производством "АрселорМиттал Кривой Рог" и экспортных возможностей", - говорится в сообщении.

"С начала этого года и до августа добыча руды не прекращалась ни на день. Своевременное переориентирование предприятия на экспорт концентрата помогло в военное время удержать на плаву весь комбинат.

Однако летом на европейских рынках спрос на концентрат и металлопродукцию резко снизился, при этом традиционные рынки все еще недостижимы для "АрселорМиттал Кривой Рог" из-за блокирования украинских портов. Расходы на логистику на предприятии повысились в 5 раз. Этот комплекс факторов и привел к временной паузе в работе ГОКов и сокращению расходов предприятия", - рассказал в компании.

В компании заявляют, что прилагают максимальные усилия для того, чтобы сохранить трудовой коллектив и обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки.

ВИДЕО ДНЯ

"С начала полномасштабной войны в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" делает все, чтобы поддержать свою многотысячную команду. В феврале работники заранее получили годовую премию и зарплату. В марте-июне компания выплачивала 100% зарплаты всем работникам, которые были задействованы в производственной деятельности или работали отдаленно.

Работники, находившиеся в то время в простое в связи с ограничением деятельности предприятия, получали 2/3 своей зарплаты. С июля подавляющая часть коллектива "АрселорМиттал Кривой Рог", включая менеджмент и работников-иностранцев, работает на 2/3 нагрузки", - добавили в компании.

Напомним:

Металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила, что с 1 августа на ближайшие три месяца будет приостановлена ​​работа горно-обогатительного комбината.

Экономическая правда