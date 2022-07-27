"АрселорМиттал Кривой Рог" с августа на три месяца приостанавливает работу своего ГОКа

Металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила, что с 1 августа на ближайшие три месяца будет приостановлена ​​работа горно-обогатительного комбината.

Об этом говорится в сообщении компании Facebook.

Отмечается, что, чтобы сохранить все рабочие места, в августе компания оставляет в силе особый график работы: большинство персонала, включая менеджмент и работников-иностранцев, будут работать с уменьшением нагрузки до 2/3.

"Также с 1 августа на ближайшие три месяца будет приостановлена ​​работа горно-обогатительного комбината. Работники горного департамента будут получать 2/3 зарплаты.

Такое решение вызвано серьезными экономическими факторами, в частности снижением экономической активности в Европе, уменьшением спроса на железорудную продукцию, а также существенным ростом расходов на транспортировку ЖРС", - говорится в заявлении.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заверили, что предприятие и дальше будет сохранять рабочие места и должности за мобилизованными работниками.

"В то же время вынуждено отказаться от выплат им среднего заработка, чтобы избежать хотя бы минимального сокращения персонала среди 22-тысячного коллектива. Мы понимаем, что для тех, кто остается работать в Кривом Роге, заработок на заводе является единственным источником доходов.

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В настоящее время предприятие оказалось в беспрецедентной ситуации, но продолжает бороться за каждое рабочее место, принимая непростые решения о сокращении рабочего времени и выплате зарплат", - добавили в компании.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину комбинат сократил производство до технического минимума, однако в апреле возобновил работу.

В начале июля генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявил, что комбинат будет вынужден резко сократить все виды расходов, включая снижение заработной платы, из-за проблем с экспортом и повышения стоимости железнодорожных перевозок.

Экономическая правда