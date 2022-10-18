Веерные отключения пока не применяются – Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" объясняет отключение электроэнергии в некоторых городах очередным обстрелом российских окупантов, графики аварийных ограничений электроснабжения потребителям не вводили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании добавили, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением питания потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" пока не вводил графики аварийных ограничений потребителей", - заверили в компании.

А также попросили потребителей бережно потреблять электроэнергию и снизить потребление в пиковые часы утром и вечером. Это помогает энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских атак.

Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.

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Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения.

Как сообщила прессслужба YASNO, компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК, из-за обстрела произошло аварийное отключение на левом берегу.

В Киеве из-за ракетных обстрелов россиян повреждены два объекта критической инфраструктуры, в результате чего во многих домах на левом берегу нет света и воды.

В понедельник и во вторник утром (17-18 октября) россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС (Донецкая обл.), по Курахово и Солнцевке - есть раненые и повреждения.