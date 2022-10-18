Росіяни завдали ракетних ударів по Курахівській ТЕС: є поранені і пошкодження

У понеділок та у вівторок вранці (17-18 жовтня) росіяни нанесли ракетні удари по Курахівській ТЕС (Донецька обл.), по м.Курахове та с.Сонцівка - є поранені та пошкодження.

Про це повідомив у Facebook міський голова м. Курахове Роман Прядун.

За його словами, кількість постраждалих та масштаби руйнувань з'ясовуються.

"Закликаю, не ігноруйте сигнали тривоги! Під час повітряної тривоги видача гуманітарної допомоги буде припинятися! Всім потрібно прослідувати в найближче укриття! Не нехтуйте небезпекою, попереджайте своїх рідних, близьких та знайомих!!!

Бережіть себе та один одного!", - закликав Прядун.

Він додав, що об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Підвіз питної води здійснюється по території всієї громади.

Також, за його словами, триває реєстрація на евакуаційні потяги Покровськ - Кропивницький та Покровськ - Львів.

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Крім цього, Прядун закликав не фотографувати і не обговорювати по телефону місця дислокації українських військових або рух техніки. Це може бути небезпечно.

Нагадаємо:

Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення.

Як повідомила пресслужба YASNO, компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК, через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.

У Києві через ракетні обстріли росіян пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в багатьох будинках на лівому березі немає світла та води.

Економічна правда