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Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро макрофіну

П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:51 - Анастасія Жарикова

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії.

Перший транш макрофіну у розмірі 1 мільярда євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 8 млрд євро.

"Після липневої домовленості про надання EUR1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі EUR5 млрд піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень".

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

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Європейська комісія у середу запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.



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