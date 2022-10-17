Япония поможет с оборудованием для восстановления поврежденных энергетических объектов

Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинор вопрос восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Стороны обсудили систематические атаки, производимые российскими войсками на объекты украинской энергетической инфраструктуры и последствия разрушений. А также направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

"Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности, путем предоставления необходимого оборудования и оборудования", – говорится в сообщении.

В Минэнерго сообщили, что соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.

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Россияне утром в понедельник, 17 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях, сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

Экономическая правда