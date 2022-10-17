"Нибулон" завершил первый этап строительства нового зернового терминала в Измаиле

СП "Нибулон" закончил первый этап строительства нового зернового терминала в Измаиле.

Об этом говорится в заявлении гендиректора "Нибулона" Андрея Вадатурского.

"Я сменил своего отца в должности генерального директора компании "НИБУЛОН" после его трагической смерти вместе с моей матерью 31 июля текущего года. Война не только лишила компанию ее основателя, но также серьезно нарушила ее работу и выполнение основных задач. Пострадало все наше производство, логистика и экспортные возможности", – заявил Вадатурский.

По его словам, 20% активов компании находятся в условиях временной оккупации в южных и восточных регионах Украины, а объем экспорта резко упал по сравнению с предыдущими годами.

"Поскольку сегодня компания "НИБУЛОН" не может работать в обычном режиме, транспортные расходы для аграриев выросли в десять раз. Это снизило их доходы и привело к существенному повышению цен для конечного потребителя", - добавил гендиректор компании.

"Я рад сообщить, что мы закончили первый этап строительства нового терминала компании "НИБУЛОН" в Измаиле Одесской области, который начал мой отец.

Это поможет нам смягчить сбой использования установленных экспортных маршрутов. На Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле Министр инфраструктуры Украины уделил особое внимание новому речному порту в Измаиле. Европейский Союз отметил важность создания новых логистических маршрутов такого типа между Украиной и рынками ЕС для восстановления доступа Украины к черноморским путям.

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Эти и другие недавние инвестиции компании "НИБУЛОН" помогут сохранить наши позиции на рынке и обеспечат стабильность нашего бизнеса и независимость временного зернового коридора через Одессу", - сказал он.

Напомним:

В апреле Измаильский городской совет предоставил СП "Нибулон" разрешение на разработку проекта землеустройства об отведении земельного участка площадью 20 га сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации терминала для перевалки зерновых грузов.

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами 31 июля погиб основатель и неизменный генеральный директор одного из крупнейших украинских агропредприятий "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Жена Вадатурского тоже погибла. Известно, что в дом супругов попал вражеский снаряд.

Экономическая правда