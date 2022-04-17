"Нибулон" построит в Измаиле терминал для зерновых на Дунае

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Измаильский городской совет предоставил СП "Нибулон" разрешение на разработку проекта землеустройства об отведении земельного участка площадью 20 га сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации терминала для перевалки зерновых грузов.

Об этом сообщает "Юг.Today".

"Нибулон" намеревается построить собственный перевалочный комплекс для обеспечения своей логистики, мощности Измаильского морского порта и элеватора не будут задействованы.

По словам измаильского городского главы Андрея Абрамченко, предприятие рассматривает возможность задействовать в своих логистических схемах флот Украинского Дунайского пароходства.

"Это крупная инвестиция в городскую экономику, новые рабочие места, поступления в городской бюджет, модернизация существующих железнодорожных и автомобильных путей. Чем "Нибулон" отличается – это рельсовой доставкой", – заявил Абрамченко.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину работа всех портов, кроме дунайских, оказалась заблокированной. Издание отмечает, что некоторые крупные украинские предприятия рассматривают возможность перевода своей деятельности на территорию юга Одесской области.