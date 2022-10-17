В РФ прекратили работу 40% кинозалов

В России по состоянию на август этого года 41% из 5700 кинозалов были закрыты – горизонт планирования репертуара на российских площадках сократился до двух недель на фоне ухода с российского рынка ведущих иностранных студий.

Об этом заявил глава российской Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, пишет Forbes Russia.

"На фоне ухода или приостановки работы на российском рынке крупнейших международных кинокомпаний в стране было закрыто более 150 кинотеатров - 7% от общего количества более 2100 площадок. А в некоторых крупных 12-зальных кинотеатрах России из-за нехватки контента работает только половина залов", - говорится в сообщении.

"Говоря о перспективе, мы на сегодняшний день не знаем, какой контент будет выходить в феврале. Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует.

Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель", - сказал Воронков.

Ранее голливудские киностудии Sony, Warner Bros., Disney, Paramount Pictures и т.д. приостановили выход своих премьер в России и сотрудничество с российскими прокатчиками весной этого года на фоне вторжения РФ в Украину.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Российские кинотеатры не могут показывать фильмы в IMAX, несмотря на то, что оборудование принадлежит им: для показов нужно разрешение ушедшей из России канадской компании IMAX.

Экономическая правда