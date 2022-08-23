Российские кинотеатры не могут показывать фильмы в IMAX из-за ухода компании из РФ

Российские кинотеатры не могут показывать фильмы в IMAX, несмотря на то, что оборудование принадлежит им: для показов нужно разрешение ушедшей из России канадской компании IMAX.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на директора объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексея Васясина.

Запрет распространяется в частности на российские фильмы.

IMAX – широкоформатная кинематографическая система, на которой основан ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. Формат разработан канадской корпорацией "Мультискрин" в 1970 году и рассчитан на использование для фильмокопий перфорированной кинопленки шириной 70 мм с продольным расположением кадра.

В России первые кинотеатры IMAX появились в 2003 году.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – "Движение вверх", "Сталинград" – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", - сказал Васясин.

Он считает, что канадская компания вернется в РФ по первому случаю. Однако российские кинотеатры будут пересматривать условия договоров, чтобы сделать невозможным односторонний выход.

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Васясин считает, что в случае отказа IMAX возвратиться в Россию, компании угрожают судебные разбирательства.

"На этом оборудовании будем показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они об этом контракте не упомянут, будет суд", - добавил он.

Напомним:

Корпорация IMAX полностью ушла с российского рынка с 1 июня, но об этом стало известно только в июле.

Экономическая правда