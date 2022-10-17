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Apple заморозила планы использования чипов китайской YMTC в своих гаджетах

Понедельник, 17 октября 2022, 16:14 - Алексей Павлыш

Корпорация Apple отложила планы использования чипов памяти китайской компании Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) в собственных продуктах.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на несколько источников.

"Этот шаг произошел на фоне последнего раунда экспортного контроля США, введенного против китайского технологического сектора, и является признаком того, что обещания Вашингтона создают ужасный эффект в цепочке поставок", - пишет издание.

Nikkei Asia напоминает, что Apple изначально планировала начать использовать микросхемы флэш-памяти YMTC NAND в этом году. Сначала у чипы планировалось использовать только для iPhone для китайского рынка.

Впоследствии компания рассматривала возможность закупки YMTC до 40% чипов, необходимых всем iPhone.

Накануне США добавили крупнейшего китайского производителя чипов памяти YMTC и 30 других китайских компаний в список компаний, которые официальные лица США не смогли проинспектировать, что усилило напряженность в отношениях с Пекином.

YMTC также расследует Минторговли США относительно того, нарушала ли она экспортный контроль Вашингтона, продавая микросхемы китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co Ltd, внесенной в черный список.

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Напомним:

Американская корпорация Apple ведет переговоры с поставщиками по переносу производства наушников AirPods и Beats в Индию.

Apple Inc. начала производство своего нового iPhone 14 в Индии раньше, чем ожидалось, после удивительно плавного развертывания производства, которое сократило отставание между производством в Китае и Индии с месяцев до нескольких недель.

Экономическая правда

Apple технології Китай гаджеты
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