Американская Exxon Mobil приостановила добычу нефти на "Сахалин-1" - Reuters

Добыча нефти на российском проекте "Сахалин-1" под руководством американской Exxon Mobil прекратилась из-за отказа последнего принять местное страхование танкеров после того, как западные страховые компании отказались страховать их из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что щахидные страховщики сняли страховое покрытие с эксплуатируемых Совкомфлотом танкеров - крупнейшей российской судоходной группой, против которой были применены санкции после вторжения России в Украину.

"Exxon отказался принимать танкеры Совкомфлота", – сообщил один источник в отрасли.

Также пострадали некоторые грузы, предназначенные для поставок на индийские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку Exxon не признала альтернативное покрытие, о котором Совкомфлот договорился с российскими страховщиками.

Агентство объясняет, что эта ситуация демонстрирует, как сильно страхование и гарантии перестрахования судов влияют на операции с нефтью в контексте санкций ЕС по страховым операциям с российской сырой нефтью, которые вступят в силу 5 декабря. А через два месяца вступят в действие санкции, направленные против российских нефтепродуктов.

До этого добыча нефти на проекте Сахалин-1 упала с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки в результате решения Exxon Mobil о выходе из проекта.

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