Украина нуждается в защите неба над энергообъектами – Галущенко

Утром в понедельник россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области, Сумской области и Киеве. Вновь обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

"Снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, из которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Россиянам оказалось мало разбивать только линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанции", – заявил министр.

"Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами!", - подчеркнул Галущенко.

Также он призвал всех украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно - в часы вечернего пика - с 17-00 до 23-00.

"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", – пояснил он.

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Напомним:

В результате утренних атак РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины – в "Укрэнерго" не исключают возможности введения графиков аварийных отключений.

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Экономическая правда