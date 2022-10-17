Атаки по энергоинфраструктуре: "Укрэнерго" не исключает аварийных отключений
В результате утренних атак РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины – в "Укрэнерго" не исключают возможности введения графиков аварийных отключений.
Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго".
В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины.
Ремонтные бригады Укрэнерго работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируема", - говорят в госкомпании.
Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений.
"Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток", - призвали в "Укрэнерго".
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Экономическая правда