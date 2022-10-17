Россияне атаковали энергоинфраструктуру в трех областях, сотни населенных пунктов без света – Шмыгаль

Россияне утром в понедельник атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях, сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль.

Сегодня утром российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях.

В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки", - написал премьер.

По его словам, все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

"У каждого региона есть план антикризисного реагирования. И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", - призвал Шмыгаль.

Напомним:

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В результате утренних атак РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины – в "Укрэнерго" не исключают возможности введения графиков аварийных отключений.

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Экономическая правда