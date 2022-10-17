ЗАЭС снова обесточена из-за российских обстрелов

Запорожская атомная электростанция снова обесточена - в результате обстрела российскими военными отключилась последняя линия связи с энергосетью.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

В понедельник, 17 октября, российские военные снова обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории. В результате в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и состоялся запуск дизель-генераторов.

Кроме того, отметили в Энергоатоме, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС.

Напоминаем:

На прошлой неделе, в среду, в результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области - Запорожская АЭС осталась обесточенной.

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В субботу, 15 октября, украинским инженерам удалось восстановить резервное питание к ЗАЭС.





