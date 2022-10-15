На ЗАЕС відновлено резервне живлення

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заяв, що українським інженерам вдалось відновити резервне живлення до ЗАЕС.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

"Українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало надзвичайно необхідним після того, як станція двічі за останній тиждень втратила повний доступ до зовнішньої електроенергії", – йдеться в повідомленні.

До атомної станції також доставили пальне сімома вантажівками для роботи дизельних генераторів. П’ять вантажівок прибули із Запоріжжя, а ще дві – з території, яку контролює РФ. Зараз на станції пального має вистачити для роботи дизельних генераторів щонайменше на десять днів у разі втрати зовнішнього живлення.

Додається, що коли підключення ЗАЕС до високовольтної лінії було тимчасово припинено в суботу та знову в середу через пошкодження, спричинені обстрілами, станції довелося покладатися на свої аварійні дизельні генератори для електроенергії, поки лінію не відновили.

Нагадаємо:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі позитивно оцінює підсумки останніх консультацій із Україною та РФ щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

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Вранці у середу внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, відтак Запорізька АЕС залишилася знеструмленою.

Згодом на Запорізькій АЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження росіянами підстанції "Дніпровська".