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На ЗАЕС відновлено резервне живлення

Субота, 15 жовтня 2022, 10:00 - Ігор Пилипів
 
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заяв, що українським інженерам вдалось відновити резервне живлення до ЗАЕС. 

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ. 

"Українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало надзвичайно необхідним після того, як станція двічі за останній тиждень втратила повний доступ до зовнішньої електроенергії", – йдеться в повідомленні. 

До атомної станції також доставили пальне сімома вантажівками для роботи дизельних генераторів. П’ять вантажівок прибули із Запоріжжя, а ще дві – з території, яку контролює РФ. Зараз на станції пального має вистачити для роботи дизельних генераторів щонайменше на десять днів у разі втрати зовнішнього живлення.

Додається, що коли підключення ЗАЕС до високовольтної лінії було тимчасово припинено в суботу та знову в середу через пошкодження, спричинені обстрілами, станції довелося покладатися на свої аварійні дизельні генератори для електроенергії, поки лінію не відновили.

Нагадаємо:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі позитивно оцінює підсумки останніх консультацій із Україною та РФ щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці у середу внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, відтак Запорізька АЕС залишилася знеструмленою.

Згодом на Запорізькій АЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження росіянами підстанції "Дніпровська".

АЕС Росія Запоріжжя
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Економічна правда
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