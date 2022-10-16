Работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября - Кубраков

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с министром обороны Турции заверил, что "зерновая инициатива" будет продолжена после 22 ноября.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Стороны-участники "Инициативы" - ООН, Турция и Украина, выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", — отметил министр.

С момента старта и до сих пор уже экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода.

Добавим, что Александр Кубраков был подписантом инициативы о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", срок действия которой рассчитан до 22 ноября 2022 года.

Напомним:

Сегодня, 16 октября, из портов "Одесса" и "Южный" отправлено 4 судна со 140 тыс. тонн украинской агропродукции.