"Зернова ініціатива": ще 4 судна вийшли з портів Великої Одеси

Сьогодні, 16 жовтня, з портів "Одеса" та "Південний" відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

З портів "Одеса" та "Південний" відправлено ще 140 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

"Серед них балкер EAUBONNE який доставить 53,3 тис. тонн пшениці до Кенії. Це вже другий балкер до цієї країни. Перший балкер SUPER HENRY з 51,4 тис тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси (Кенія)", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 млн тонн продовольства. Зокрема, з портів Великої Одеси вийшли вже 5 суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тис. зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі.

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ВІДЕО ДНЯ

У пʼятницю, 14 жовтня, три судна з 84 тисячами тонн агропродукції відправились з портів Великої Одеси до споживачів в Африці та Азії.