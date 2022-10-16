"Зерновая инициатива": еще 4 судна вышли из портов Большой Одессы

Сегодня, 16 октября, из портов "Одесса" и "Южный" отправлено 4 судна со 140 тыс. тонн украинской агропродукции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Из портов "Одесса" и "Южный" отправлено еще 140 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

"Среди них балкер EAUBONNE который доставит 53,3 тыс. тонн пшеницы в Кению. Это уже второй балкер в эту страну. Первый балкер SUPER HENRY с 51,4 тыс тонн пшеницы сегодня стал под разгрузку в порту Момбасы (Кения)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за все время работы инициативы в направлении Африки было отправлено 1,1 млн тонн продовольствия. В частности, из портов Большой Одессы вышли уже 5 судов, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН. На их борту более 120 тыс. зерна для жителей Эфиопии, Йемена и Сомали.

Напомним:

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В пятницу, 14 октября, три судна с 84 тысячами тонн агропродукции отправились из портов Большой Одессы к потребителям в Африке и Азии.