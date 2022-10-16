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Южная Корея отменяет налоги на доходы иностранцев от облигаций

Воскресенье, 16 октября 2022, 10:53 - Игорь Пилипив
 
getty images

Министр финансов Южной Кореи Чу Кюн Хо заявил, что с понедельника правительство отменяет налоги на доходы иностранцев от инвестиций в казначейские облигации и облигации валютной стабилизации.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами вечером в субботу в Соединенных Штатах после встречи министров финансов и руководителей центральных банков G-20, министр сказал, что правительство решило перенести сроки запланированной отмены налогов с 2023 года на следующую неделю, чтобы увеличить приток капитала на местном рынке облигаций.

В агентстве добавляют, что глобальный поставщик индексов FTSE Russell добавил Южную Корею в список для возможного включения в свой Индекс мировых государственных облигаций (WGBI).

"В конце сентября нас включили в список наблюдения WGBI, но мы считали, что нужно сделать быстрый шаг, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций на наш рынок казначейских облигаций", — сказал Чу.

Напомним:

Украина и Южная Корея достигли прогресса в подготовке к подписанию соглашения между правительствами двух стран по финансовой поддержке со стороны Фонда сотрудничества по экономическому развитию (Economic Development Cooperation Fund/EDCF).

ВИДЕО ДНЯ

Южная Корея планирует сократить государственный бюджет на 2023 год впервые за 13 лет, поскольку руководство страна стремится уменьшить расходы на фоне роста процентных ставок во всем мире.

налоги ОВГЗ
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