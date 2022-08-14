Південна Корея скоротить держбюджет вперше за 13 років

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Південна Корея планує скоротити державний бюджет на 2023 рік вперше за 13 років, оскільки керівництво країна прагне зменшити витрати на тлі зростання процентних ставок у всьому світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів Чу Кюн Хо зазначив, що уряд прагне відчутно скоротити витрати на 2023 рік у порівнянні з цьогорічними в 521 млрд доларів. Починаючи з 2010 року Південна Корея постійно збільшувала свої видатки, особливо під час президенства Мун Чже Іна, який був обраний під час пандемії.

Новий президент Юн Сук Йоль намагався скоротити витрати та збільшити податкові надходження після свого обрання в травні, тоді як Банк Кореї чотири рази підвищував ключові ставки в цьому році до 2,25%. Однак, інфляція в країні прискорилася в липні, і на початку цього місяця керівництво центрального банку повідомило про можливе підвищення ставки ще на 25 базисних пунктів.

Міністр повідомив про скорочення державних витрат і зазначив, що випуск державних облігацій також зазнає скорочення, не уточнюючи конкретних цифр. За його словами, міністри та віце-міністри повинні будуть повернути уряду 10% своєї зарплати.

Повідомляється, що інфляція в Кореї може наблизитися до піку, який, за словами Чу, становитиме близько 6%. "Деякі люди кажуть, що інфляція може досягти 7%, але я не думаю, що це станеться, якщо не станеться величезна катастрофа", – додав міністр.

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