МВФ прогнозирует сокращение роста мирового ВВП в 2023 году

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МВФ снизил свой прогноз глобального роста, отметив, что экономики становятся все более уязвимыми к ошибкам в монетарной политике.

Об этом сообщает Bloomberg.

МВФ предупредил об ухудшении прогнозов для мировой экономики, снизив свой прогноз глобального роста в следующем году до 2,7% с 2,9%, зафиксированных в июле, добавив, что он видит 25% вероятность того, что рост экономики может сократиться до показателя ниже 2%.

Риск неправильного расчета политики резко возрос, поскольку рост остается нестабильным, а рынки демонстрируют признаки стресса, говорится в отчете МВФ в его World Economic Outlook. Примерно одна треть мировой экономики рискует сократиться в следующем году, а США, Европейский Союз и Китай будут продолжать останавливаться в развитии.

Соединенное Королевство оставалось охваченным кризисом на финансовых рынках. Премьер-министр Лиз Трасс отреагировала, отменив часть своего пакета о сокращении налогов. Однако в Bloomberg Economics подсчитала, что ей все еще нужно найти еще 24 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы вернуть долг до приемлемого уровня.

Энергетический кризис в Европе в следующем году, вероятно, повлечет за собой спад экономики Германии. Ожидается, что ВВП сократится на 0,4% в 2023 году, поскольку стремительный рост стоимости электроэнергии ограничивает промышленное производство и снижает потребительские расходы.

Китай вместо этого использует противоречивый инструмент для вливания средств в политические банки впервые за более чем два года. Пекин все больше полагается на полуофициальных кредиторов для поддержки экономики, тогда как смягчение монетарной политики сдерживается ростом глобальных процентных ставок.

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