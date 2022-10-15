В ДТЭК призвали сократить использование электроэнергии в Киеве на 35-40%

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Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко просит киевлян сократить использование электроэнергии в субботу до 35-40%.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Facebook.

"Сегодня очередной тяжелый для энергетики день. Поэтому прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления. Наша цель для всего города Киев - 35-40% сокращения! Персональная просьба к бизнесу: выключайте мировую рекламу, как внутреннюю, так и уличную", — отметил Сергей Коваленко.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли ракетный удар в один из энергетических объектов Киевщины, из-за чего веерные отключения света могут произойти более 4 часов. Более точный срок зависит от состояния энергосистемы и распоряжения Укрэнерго.

Список улиц, которых может касаться такое отключение, будет размещен на сайте и соцсетях ДТЭК Киевские электросети

Посмотреть график отключений: https://bit.ly/3EsVSDD

Напомним:

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В результате утренних воздушных атак государства-террориста объект энергетической инфраструктуры на Киевщине претерпел тяжелые разрушения.