Российские сотрудники Schlumberger начали получать повестки на работе 

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Работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать повестки, а сама компания не позволяет переходить на дистанционную форму для работы за пределами РФ.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства сотрудничество Schlumberger с властями по вручению повесток и отказ позволить российским сотрудникам работать за пределами страны вызвал негативную реакцию.

По данным правозащитной группы "Ресурсный центр "Бизнес и права человека", которая отслеживает деятельность компаний в сфере прав человека, российское законодательство требует от компаний помогать с повестками и проводить воинский учет, если хотя бы один из сотрудников является военнообязанным.

В российском подразделении Schlumberger, по информации Reuters, работает более 9000 человек, что составляет около 10% рабочей силы компании во всем мире. Согласно внутреннему документу, который просмотрело агентство, десятки российских работников покинули страну.

В Schlumberger заявили, что российская команда руководства неустанно работает с клиентами и правительством, чтобы оценить все возможности увольнения своих сотрудников в рамках действующей правовой базы.

Напомним:

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