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На ЗАЭС восстановлено резервное питание

Суббота, 15 октября 2022, 10:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинским инженерам удалось восстановить резервное питание к ЗАЭС. 

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что стало чрезвычайно необходимым после того, как станция дважды за последнюю неделю потеряла полный доступ к внешней электроэнергии", — говорится в сообщении. 

К атомной станции также доставили топливо семью грузовиками для работы дизельных генераторов. Пять грузовиков прибыли из Запорожья, а еще два - с территории, которую контролирует РФ. Сейчас на станции горючего должно хватить для работы дизельных генераторов минимум на десять дней в случае потери внешнего питания.

Добавляется, что когда подключение ЗАЭС к высоковольтной линии было временно прекращено в субботу и снова в среду из-за повреждений, вызванных обстрелами, станции пришлось полагаться на свои аварийные дизельные генераторы для электроэнергии, пока линию не восстановили.

Напомним:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси положительно оценивает итоги последних консультаций с Украиной и РФ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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Утром в среду в результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

Впоследствии на Запорожской АЭС восстановили внешние поставки электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

АЭС Россия Запорожье
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Экономическая правда
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