"Ловец шахедов": за восемь часов украинцы собрали 100 миллионов на системы противодействия дронам

фото: telegram Федорова

На "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА – за 8 часов собрали 100 млн грн: сбор продолжается.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"100 млн грн за 8 часов сбора Олега Гороховского, Игоря Лаченкова и UNITED24 на "Ловца Шахедов". Это невероятный результат. Спасибо каждому. Вы делаете большое дело!"

Не останавливаемся, продолжаем сбор. Нужно еще больше систем противодействия вражеским дронам для мощной охраны критической инфраструктуры страны", – написал Федоров.

"100 миллионов гривен за 8 часов! Это как вообще называется?! Это чудо?! Нет!!!

Это крутизна Украинцев, умноженная на ненависть к врагу и сведенная к степени любви и уважения к ВСУ. А мы продолжаем сбор!", - написал сооснователь monobank Олег Гороховский.

Напомним:

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Ко Дню защитников и защитниц инициатива UNITED24, monobank и волонтер Игорь Лаченков запустили совместный сбор в 100 млн грн на "Ловца Шахедов" - системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

Сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.

Экономическая правда