"Ловец шахедов": украинцы собирают 100 миллионов на системы противодействия дронам

Главнокомандующий Валерий Залужный фото с telegram гороховского

Ко Дню защитников и защитниц инициатива UNITED24, monobank и волонтер Игорь Лаченков запустили совместный сбор в 100 млн грн на "Ловца Шахедов" - системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

Об этом сообщили организаторы сбора на своих страницах в соцсетях.

"Наша цель - собрать 100 миллионов гривень на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но она точно поможет выявлять и уничтожать вражеские дроны. Защитить от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО", - написал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как пояснил соучредитель monobank Олег Гороховский, такие системы делают вражеские дроны "слепыми", поэтому они пытаются подняться на безопасную высоту, после сбивается украинскими системами ПВО.

Один "Ловец" стоит около 50 млн грн, поэтому сбор открыт с целью приобрести как минимум две системы.

Участники сбора могут также выиграть один из 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Вірю в ЗСУ". Сто браслетов подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 грн на благотворительную банку monobank или на банку Игоря Лаченкова.

80 браслетов с автографом Залужного гарантированно перейдут авторам взносов в более 100 тысяч гривень.

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фото с telegram united24

Сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.

На 9:50 на банку monobank пожертвовали уже более 14 млн грн, на банку Лаченкова - еще 3 млн грн.