Оснований для роста цен нет: в Минагро рассказали, хватит ли украинцам масла, сахара и яиц

В Украине не будет дефицита подсолнечного масла, сахара и яиц, поэтому оснований для роста цен на эти продукты нет.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Более того, по словам Дмитрасевича, министерство ожидает определенную стабилизацию цен на продукты уже в ноябре.

Чиновник рассказал, что аграрии собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год – 9,5 млн тонн.

Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 млн тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения ясны – война и погодные условия, замедлившие темпы сбора. Но для внутренних нужд этого больше, чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и удорожании логистики, подорожание масла не должно быть", – уверен замминистра.

Он добавил, что так же стабильной должна оставаться на нынешнем уровне цена на сахар. Аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы, что меньше против прошлого года, когда было посеяно 224 тыс. га. Из собранной свеклы должен выйти 1 млн тонн сахара. Дмитрасевич отметил, что в Украине не будет ни дефицита сахара, ни его существенного удорожания.

Также чиновник отметил, что в ближайшее время выравняются цены на яйца. А проблема с их удорожанием связана с уничтожением птицефабрик и нехваткой несущих кур и сокращением производства яиц.

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"Дефицита продовольствия у нас точно не будет. Мы аграрная страна и нетто-экспортер аграрной продукции, поэтому наши внутренние потребности мы точно удовлетворим полностью. На процессы ценообразования продуктов влияет в первую очередь общая инфляция, стоимость энергоносителей и логистики", – резюмировал Дмитрасевич.

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Напоминаем:

В результате российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.

Экономическая правда





