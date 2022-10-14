Из-за войны было потеряно 20% промышленного производства яиц - ассоциация

Вследствие российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, мощности ряда крупных производителей были разрушены или оказались в оккупации из-за полномасштабной войны. Из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство такие предприятия как "Дмитровская птицефабрика" в Донецкой области и филиал "Богодуховской птицефабрики" в Харьковской области.

Кроме того, на временно оккупированной Херсонщине находится птицекомплекс "Чернобаевский" (входит в "Авангард"), который был одним из крупнейших производителей яиц в Украине, говорят в "Союзе птицеводов Украины". "Авангард" также потерял свое поголовье кур и мощности и в других областях.

"На оккупированных территориях осталось еще несколько мощных производителей, другие находятся на линии боевых действий или пострадали на деоккупированных территориях. По нашим подсчетам, в результате этого потеряно около 20% промышленного производства яиц", - рассказывает директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Как следствие, несколько недель назад поставщики яиц начали стремительно повышать оптовые цены на эту продукцию - более чем на 60%. Таким образом цена десятка яиц в магазинах с 32 грн в конце августа выросла до 70 грн на начало октября.

Больше о том, что десяток яиц кое-где стоит за 70 грн, читайте в статье: За месяц яйца подорожали почти вдвое. Что произошло и не будет ли дефицита?