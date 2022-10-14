Путин снова пригрозил срывом "зернового соглашения": говорит о "терактах" и "взрывчатке из Одессы" для Керченского моста

Президент России Владимир Путин утверждает, что дальнейшее функционирование гуманитарных коридоров для вывоза зерна из Украины будет под вопросом, если выяснится, что они используются "для терактов".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита в Астане.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, а точнее взрывчатое вещество, было отправлено морем из Одессы. Но точно не установлено, с помощью зерновоза ли это сделано или нет. Это вопрос, ответа на него пока нет ", - сказал Путин, говоря о Керченском городе.

"Если окажется, что гуманитарные коридоры используют для террористических актов, то это, конечно, поставит под вопрос дальнейшее функционирование зернового коридора. Закроем и дело с концом, но надо сначала установить это достоверно", - добавил он.

Больше о "зерновом коридоре" читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Напоминаем:

Ранее Россия направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир дать четкую реакцию Москве на ее шантаж после того, как РФ пригрозила выйти из соглашения о деблокировании украинских морских портов для вывоза зерна.

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Его могут автоматически продлить, если одна из сторон-подписантов не сообщит о желании его изменить или разорвать.

ООН давит на Киев, чтобы дать России дополнительную выгоду от инициативы - позволить ей экспортировать свой аммиак через Одессу - и таким образом обеспечить дальнейшую работу коридоров.

Президент РФ Владимир Путин хочет ограничить направления вывоза зерна из Украины и врет о направлениях вывоза продовольствия - якобы, только 3% идет в бедные страны. ЭП объясняла, куда на самом деле идет украинское зерно.

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Керченском мосту взорвался грузовой автомобиль. Так называемый глава "парламента Крыма" заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Источники УП сообщали, что за подрывом моста стоит Служба безопасности Украины.

ФСБ России отчиталась о быстром расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

Экономическая правда