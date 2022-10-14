Кыргызский банк с международными акционерами прекратил прием карт "Мир" подсанкционных банков РФ
Кыргызский банк "Компаньон", имеющий международных акционеров, прекратил прием карт "Мир", ранее попавших под санкции российских банков.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление банка.
В сообщении финучреждения говорится, что обслуживание приостановлено "в связи с решением партнёрского процессингового центра".
Так, "Компаньон" опубликовал список из 21 российского банка, с картами которых приостановлена работа.
В список включены ранее попавшие под санкции банки - в частности Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие". Отдельно в списке упоминается также Банк Москвы, в 2016 году прекративший свое существование как отдельный банк, став частью ВТБ.
Как отмечает Forbes Russia, акционерами банка "Компаньон" являются международная неправительственная организация MercyCorps (Корпус милосердия), Нидерландский банк развития (FMO) и инвестфонд Triodos Investment Management ("дочка" банка развития Triodos).
Ранее Минфин США угрожал наказывать за сотрудничество с российской платежной системой.
Нацбанк Кыргызстана заявлял, что банки республики самостоятельно принимают решение о сотрудничестве с разными платежными системами.
Напомним:
Центробанк Шри-Ланки заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.
После того, как в сентябре было опубликовано предупреждение Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", ряд стран отказался от работы с ней. В частности, из системы вышли Türkiye İş Bankası и Denizbank.
Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки.
О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.
Экономическая правда