Twitter: соцсеть заявляет, что Маск находится под федеральным расследованием

Федеральные власти США расследуют действия Илона Маска по соглашению о поглощении Twitter за 44 млрд долларов.

Об этом говорится в обнародованных судебных документах компании Twitter, пишет Reuters.

В документах говорится, что Маск находится под расследованием, но не указано, на что направлены расследования и какие федеральные органы их проводят.

Но отмечается, что они "изучают поведение" Маска, связанное со сделкой о приобретении им Twitter.

Twitter в судебном заявлении также обвиняет юридическую команду Маска в том, что она не предоставила проекты уведомлений со своей стороны Комиссии по ценным бумагам и Федеральной торговой комиссии США в рамках текущего судебного спора.

Алекс Спиро, адвокат Маска, сказал Reuters, что заявление Twitter в суд было "неверным направлением", и сказал: "Именно руководители Twitter находятся под федеральным расследованием".

Twitter отказался комментировать заявление Спиро.

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Напоминаем:

Суд штата Делавер в четверг, 6 октября, решил остановить судебный иск Twitter против Илона Маска накануне суда, дав миллиардеру время профинансировать поглощение социальной сети за 44 миллиарда долларов.

Миллиардер Илон Маск готов завершить покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.

Экономическая правда