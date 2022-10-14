"Газпром": для ремонта "Северного потока" нужна замена большой части газопровода

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что значительная часть поврежденного газопровода "Северный поток" может потребовать замены, и на это может потребоваться более года.

Об этом он рассказал в эфире "Первого канала", сообщает Reuters.

В сентябре на российских газопроводах "Северный поток" и Северный поток 2" произошли утечки газа в результате аварии. Две утечки в трубопроводах, идущих из России по дну Балтийского моря в Германию, были обнаружены в исключительной экономической зоне Швеции, а еще две утечки - в зоне Дании.

В Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение газопроводов сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

Оба трубопровода, протяженностью более 1000 км (620 миль) по дну моря, на момент разрывов не работали.

"Эксперты говорят, что для того, чтобы возобновить работу после такого террористического акта, необходимо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически построить на этом участке новый участок", - заявил Миллер.

По словам главы российской госкомпании, эту трубу придется поднять, а ее заполненность морской водой на сотни километров затрудняют этот процесс. Ранее Миллер заявил, что ремонт поврежденных трубопроводов "Северного потока" займет более одного года.

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