Путін каже, що РФ готова постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2"

Президент РФ Володмир Путін стверджує, що Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період по вцілілій гілці "Північного потоку-2".

Про це він заявив на форумі "Російський енергетичний тиждень", пише РБК.

За словами президента країни-агресора, відремонтувати підірвані газопроводи можливо, але, за його словами, лше у разі їх подальшої економічно обґрунтованої експлуатації.

"І, звичайно, забезпечуючи безпеку маршруту - це першочергова умова", - стверджує Путін.

За словами російського диктатора, РФ готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період по вцілілій гілці "Північного потоку-2".

"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" - а одна гілка, зважаючи на все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається, хоча вона може її потужність 27,5 млрд куб. м газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу до Європи.

Росія до початку цих постачань готова, м'яч на стороні Євросоюзу. Хочуть - нехай просто кран відкриють і все", - стверджує Путін.

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Також Путін стверджує, що Росія могла б перемістити втрачений обсяг транзиту газу "Північними потоками" в район Чорного моря, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб.

Голова "Газпрому" Олексій Міллер, у свою чергу, спробував налякати Європу, що, за його словами, цього року буде аномально холодна зима.

"Міста в Європі в зимові піки холодів можуть замерзнути за тиждень", - стверджує Міллер.

Глава "Газпрому" стверджує, що гарантій того, що Європа переживе зиму з поточними запасами у сховищах, немає (насправді газосховища ЄС заповнені на 90% напередодні зими).

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що США, Україна і Польща є головними вигодонабувачами від вибухів на "Північних потоках" - він каже, що ці країни, ймовірно, і стоять за ними.

Економічна правда