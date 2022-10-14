Электронную очередь на границе запустят менее чем через месяц – Мининфраструктуры

Пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", призванный уменьшить пробки на пропускных пунктах, заработает менее чем за месяц.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Сейчас готовимся запустить пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы" (єЧерга") на первом пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Это важно, в первую очередь, для комфорта водителей, а также – для организации работы пунктов пропуска, ведь они – наше лицо, первое, что видят перевозчики, прибывая в Украину из других стран. И часто это два разных мира со сравнением, к сожалению, не в нашу пользу, так что будем это исправлять", - рассказал Найем.

По его словам, необходимость в проекте "єЧерга" возникла из-за увеличения нагрузки на автомобильные пункты пропуска.

Так, после полномасштабного вторжения России в Украину морские и воздушные пути были заблокированы, а количество товаров, перевозчики переправляемых автомобилями через границу с тех пор неустанно увеличивается.

За сентябрь физический объем экспорта составил 1 миллион 400 тысяч тонн. Это больше на 400 тысяч тонн, чем в марте этого же года.

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"Пункты пересечения границы работают превышая свою проектную способность. Министерство инфраструктуры Украины совместно с Таможенной и Пограничной службой параллельно реализуют проект "Открытая граница", чтобы увеличить пропускную способность ПП - перестраивают пограничную инфраструктуру, увеличивают существующие и открывают новые пункты пропуска.

Вместе с тем, проект "єЧерга" позволит сократить время пребывания водителя в физической очереди у границы. Вместо этого они смогут ожидать в комфортных, приспособленных для отдыха местах, а не жить на обочине", - рассказал Найем.

По его словам, некоторые перевозчики пока имеют опасения и опасения относительно введения системы электронных очередей.

"Мы находимся на связи с перевозчиками постоянно. К конструктивным предложениям прислушиваемся. Объясняем, что электронная очередь будет бесплатной, что именно эта система позволит как можно эффективнее планировать поездки и перестать жить по 7-10 дней водителям на обочине, а ждать рейса в комфортных условиях

Именно "єЧерга" поможет окончательно убрать влияние человеческого фактора на то, кто первым из перевозчиков пересечет границу. Это будет еще один инструмент, который поможет устранить коррупционные риски на границе", – сказал замминистра.

Напомним:

Сообщалось, что в октябре на пограничных пунктах пропуска заработает сервис Электронной очереди, сначала он заработает на одном из пунктов пропуска.

Экономическая правда