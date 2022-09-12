Пилотный проект электронной очереди на границе будет запущен в октябре

В октябре на пограничных пунктах пропуска заработает сервис Электронной очереди, сначала он заработает на одном из пунктов пропуска.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Он отметил, что на первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропусков.

"В тестовом режиме будет работать web-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. До конца года будет представлено мобильное приложение", – рассказал он.

Система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов, а затем сможет самостоятельно управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации.

Использование электронной очереди будет бесплатным и не потребует обязательных заездов в сервисные зоны.

По словам Найема, хотя сама по себе электронная очередь не решает вопрос простоя грузов, в зимний период она позволит экономить время перевозчиков и ждать проезда через границу на любой удобной локации.

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Напоминаем:

Ранее премьер Денис Шмигаль сообщил, что Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.