Фридман готов при необходимости "подарить" Альфа-банк Украина государству

Акционеры Альфа-Банка Украина заявили о готовности докапитализировать его на 1 млрд долларов, или в случае решения Кабмина или НБУ о необходимости передачи контроля над банком государству или другому акционеру готовы подарить его акции.

Об этом совладелец банка Михаил Фридман написал в письме главе НБУ Андрею Пышному, сообщает Интерфакс-Украина.

"По нашему мнению, частные инвестиции - это лучший вариант... В то же время, если правительство или Национальный банк склонятся к решению, что Альфа-Банк Украина должна контролироваться государством или другим акционером, мы готовы безвозмездно передать акции банка", – написал Фридман.

Он добавил, что в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС о возможности практической реализации докапитализации на 1 млрд долл. за счет замороженных санкциями средств.

"Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была искажена", – добавил акционер Альфа-Банка Украина.

Также Фридман заявил, что акционеры с уважением отнесутся к решению государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут оспаривать решения в судах.

"Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановление Украины - мы подтверждаем свою готовность, в случае принятия решения относительно национализации Альфа-Банка Украина, хотел бы заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу состоится максимально комфортно", – резюмировал Фридман.

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