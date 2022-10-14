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Страны ЕС заморозили более 17 миллиардов евро фондов российского происхождения

Пятница, 14 октября 2022, 10:27 - Анастасия Жарикова

В странах Евросоюза заморожено 17,4 миллиарда евро авуаров российского происхождения.

Об этом сообщил член Еврокомиссии по юстиции Дидье Рейндерс, передает Интерфакс-Украина.

сообщил, что в странах Евросоюза заморожено EUR17,4 млрд авуаров российского происхождения.

По его словам, 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов.

"Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали комиссии о полных суммах, которые можно заморозить", - сказал Рейндерс на пресс-конференции.

Он добавил, что эта тема поднималась на Совете ЕС в связи с обсуждением министрами юстиции, как применять санкции Евросоюза в связи с вторжением РФ в Украину.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на неформальном саммите Европейского Союза предложил направить часть замороженных активов России для помощи европейцам в энергетическом кризисе.

Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.

ЕС Россия Еврокомиссия активы
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