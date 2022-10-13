За 8 месяцев года украинский экспорт упал на треть, импорт – на четверть

В январе-августе экспорт товаров упал на 30,8% по сравнению с январем-августом 2021 года, а импорт - на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2022 года выросло в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 5,421 млрд долл. с 1,895 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В августе этого года по сравнению с июлем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 0,1% – до 3,137 млрд долл., импорта – на 1,3% – до 4,504 млрд долл.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе-2022 было отрицательным и составило 1,367 млрд долл., тогда как в июле-2022 году оно также было отрицательным и составило 1,314 млрд долл.

Госстат

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Украина делает ставку на увеличение объемов торговли со странами Тихоокеанского региона.