В Минэкономики хотят увеличить объемы торговли со странами Тихоокеанского региона

Украина делает ставку на увеличение объемов торговли со странами Тихоокеанского региона.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Они обсудили вопросы военной и финансовой помощи, усиление торговли в Тихоокеанском регионе, инвестиционные перспективы и послевоенное восстановление Украины.

"Украина искренне благодарна Японии за постоянную беспрецедентную поддержку и помощь в эти драматические времена. Сегодня уровень доверия и сотрудничества между нашими правительствами самый высокий. Мы ценим военную поддержку Японии, санкции против государства-агрессора, макрофинансовую и гуманитарную помощь", - заявила Свириденко.

По ее словам, Украина заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества.

"Сегодня Япония занимает третье место среди наших торговых партнеров в странах Азии и Тихоокеанского региона. Именно со странами последнего Украина делает ставку на увеличение объемов торговли", – добавили в Минэкономики.

Мы ценим то, что Япония активно поощряет частный сектор присоединиться к реконструкции нашей страны. Мы приветствуем заинтересованность Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Sumitomo Corporation начать проекты государственно-частного партнерства в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Мы уверены, что после нашей победы откроются новые беспрецедентные возможности для работы и развития. Украина будет лучшей страной по открывающимся возможностям перед инвесторами", - заверила Свириденко.

По ее словам, Украина заинтересована в развитии двустороннего направления сотрудничества со странами-партнерами, включая присутствие отечественного бизнеса на иностранных рынках и реализацию инициатив, представляющих взаимный интерес сторон, даже несмотря на военную ситуацию в стране.

В частности, стороны обсудили работу по открытию офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине для усиления торгового сотрудничества между странами.

В Минэкономики добавили, что японскую сторону заинтересовал опыт программ поддержки бизнеса "еРабота". В частности – микрогрантовые программы "Собственное дело" для создания и расширения деятельности небольших частных предприятий.

С момента начала полномасштабного вторжения России Япония предоставила Украине несколько партий гуманитарной, медицинской и военной помощи. Украина получила около 70 т лекарств и медицинских приборов - в частности, переносные УЗИ, аппараты искусственного дыхания.

В августе 2022 года Правительство Японии анонсировало очередной пакет помощи Украине – потребительские транспортные средства (фургоны) и небольшие беспилотники. При этом ранее Министерство обороны и Силы самообороны Японии передавали Украине бронежилеты, каски, защитные маски, костюмы химической защиты, небольшие дроны и т.д.

Также Украина получила 65 млрд японских иен (около $500 млн) льготного кредита в рамках кредитного соглашения. Средства были направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения. Ранее Украина получила от Японии по этому соглашению около $100 млн.

Грантовая помощь в размере $2,6 млн будет направлена ​​на закупку медицинского оборудования для поддержки системы здравоохранения и медицины.

Совместно с ЕС, США и Великобританией Япония ввела санкции против более 700 граждан РФ и РБ и более 200 организаций и предприятий (в том числе против 9 банков).

Япония запретила экспорт в РФ более 300 товаров, в том числе люксовые автомобили, предметы роскоши, полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику. Под запрет попал импорт 38 видов российских товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других.

Экономическая правда