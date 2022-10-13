Доходы России от продажи нефти в сентябре упали до самого низкого показателя за год

Выручка России от экспорта нефти сократилась до 15,3 миллиарда долларов в сентябре, что является самым низким показателем за этот год, на фоне падения экспорта и цен на нефть.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg.

Эта сумма на 3,2 млрд долл., или 17,3% меньше, по сравнению с предыдущим месяцем. По оценкам агентства, падение экспорта сырой нефти на 260 тысяч баррелей в день способствовало резкому падению доходов России в этом году.

Зато доходы все еще были выше среднемесячного дохода в 2021 году, который составлял 14,9 миллиарда долларов.

В сентябре ежедневные потоки сырой нефти и продуктов из России в ЕС сократились на 390 тыс. баррелей до 2,6 млн баррелей. По данным МЭА, доля европейского рынка в общем экспорте страны упала лишь до 35% по сравнению с 50% в начале года.

Еще одним ударом по доходам России стало понижение цен на нефть. По данным Министерства финансов РФ, в сентябре средняя цена на эталонную нефть марки Urals упала на 8,7% по сравнению с месяцем ранее до 68,65 долларов за баррель.

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