Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти подтолкнет глобальную экономику к рецессии – МЭА

Международное энергетическое агентство отмечает, что решение группы производителей нефти ОПЕК+ сократить добычу привело к росту цен и могло подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства.

"Неустанное ухудшение экономики и повышение цен, вызванное планом ОПЕК+ по сокращению поставок, замедляют мировой спрос на нефть", - говорится в ежемесячном отчете о нефти.

Аналитики добавляют, что, учитывая неустанное инфляционное давление и повышение процентных ставок, более высокие цены на нефть могут оказаться переломным моментом для мировой экономики, которая уже находится на грани рецессии.

Предупреждение агентства подчеркивает разногласия с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК+.

Президент США Джо Байден пообещал неопределенные последствия для отношений с Саудовской Аравией после шага ОПЕК+, но Эр-Рияд отверг критику и заявил, что этот шаг не является политическим и направлен на сбалансирование рынка и сдерживание волатильности.

Фактические потери поставок, вероятно, составят около 1 миллиона баррелей в день, а не 2 миллиона баррелей, объявленных блоком ОПЕК+, заявили в МЭА.

ВИДЕО ДНЯ

В агентстве добавили, что ограничения мощностей, препятствующих добыче в других членах ОПЕК+, означают, что Саудовская Аравия и ОАЭ обеспечат большую часть сокращений, в то время как новые санкции G7 и Европейского Союза в отношении России могут еще больше сократить глобальные предложения.

Экономическая правда



