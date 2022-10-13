Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти подтолкнет глобальную экономику к рецессии – МЭА
Международное энергетическое агентство отмечает, что решение группы производителей нефти ОПЕК+ сократить добычу привело к росту цен и могло подтолкнуть мировую экономику к рецессии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства.
"Неустанное ухудшение экономики и повышение цен, вызванное планом ОПЕК+ по сокращению поставок, замедляют мировой спрос на нефть", - говорится в ежемесячном отчете о нефти.
Аналитики добавляют, что, учитывая неустанное инфляционное давление и повышение процентных ставок, более высокие цены на нефть могут оказаться переломным моментом для мировой экономики, которая уже находится на грани рецессии.
Предупреждение агентства подчеркивает разногласия с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК+.
Президент США Джо Байден пообещал неопределенные последствия для отношений с Саудовской Аравией после шага ОПЕК+, но Эр-Рияд отверг критику и заявил, что этот шаг не является политическим и направлен на сбалансирование рынка и сдерживание волатильности.
Фактические потери поставок, вероятно, составят около 1 миллиона баррелей в день, а не 2 миллиона баррелей, объявленных блоком ОПЕК+, заявили в МЭА.
В агентстве добавили, что ограничения мощностей, препятствующих добыче в других членах ОПЕК+, означают, что Саудовская Аравия и ОАЭ обеспечат большую часть сокращений, в то время как новые санкции G7 и Европейского Союза в отношении России могут еще больше сократить глобальные предложения.
Экономическая правда