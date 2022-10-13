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В Минреинтеграции отчитались, сколько средств выплатили людям, пережившим оккупацию

Четверг, 13 октября 2022, 13:56 - Анастасия Жарикова
 
Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Укрпочта выплатили людям, пережившим российскую оккупацию, 16,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, по совместной инициативе Минреинтеграции и Укрпочты каждый переживший оккупацию получает 1200 грн. одноразовой финпомощи.

В Харьковской области люди получили уже более 14 млн грн. На освобожденной Херсонщине – более 1,4 млн грн, Донбасу – более 1 млн грн.

Также в ведомстве подвели итоги работы за месяц Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий (ДОТ).

Через месяц на ДОТ удалось наладить и скоординировать процессы:

  • разминирование;
  • восстановление энерго-, газо-, водоснабжения;
  • получение гумдопомощи, лекарств, продуктов, средств гигиены;
  • доставки питьевой воды и хлеба.

Также на освобожденных территориях приступили к работе банки и Укрпочта. А также организованы доставка пенсий и предоставление единовременной финпомощи.

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Напоминаем:

По меньшей мере, 4,3 миллиарда долларов понадобится в следующем году, чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны.

Экономическая правда

война выплаты Укрпочта
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