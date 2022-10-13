В Минреинтеграции отчитались, сколько средств выплатили людям, пережившим оккупацию
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Укрпочта выплатили людям, пережившим российскую оккупацию, 16,4 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Так, по совместной инициативе Минреинтеграции и Укрпочты каждый переживший оккупацию получает 1200 грн. одноразовой финпомощи.
В Харьковской области люди получили уже более 14 млн грн. На освобожденной Херсонщине – более 1,4 млн грн, Донбасу – более 1 млн грн.
Также в ведомстве подвели итоги работы за месяц Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий (ДОТ).
Через месяц на ДОТ удалось наладить и скоординировать процессы:
- разминирование;
- восстановление энерго-, газо-, водоснабжения;
- получение гумдопомощи, лекарств, продуктов, средств гигиены;
- доставки питьевой воды и хлеба.
Также на освобожденных территориях приступили к работе банки и Укрпочта. А также организованы доставка пенсий и предоставление единовременной финпомощи.
Напоминаем:
По меньшей мере, 4,3 миллиарда долларов понадобится в следующем году, чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны.
Экономическая правда