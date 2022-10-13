Премьер Польши об аварии на "Дружбе": Следы указывают на Кремль, но выводы делать рано

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на эфир Польского радио.

Моравецкий не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но указал, что "многие следы указывают на Кремль". По его словам, пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.

"Идет тщательная проверка, многие доказательства указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными в выводах. Не следует делать поспешных выводов по каждой поломке", - заявил польский премьер, вспомнив диверсию на Северных потоках.

Польский оператор трубопровода Pern также исключил саботаж. Специалисты добрались до места повреждения и обнаружили дыру, заявили в компании поздно вечером в среду.

"По первым находкам и характеру деформации трубопровода признаков внешнего воздействия на данный момент нет", - сказали в компании.

Напомним:

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Польский оператор PERN ночью во вторник зафиксировал утечку на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба", по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.

Нет оснований считать, что утечка на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла в результате диверсии.

Экономическая правда