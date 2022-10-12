В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба"

Польский оператор нефтепроводов PERN ночью во вторник зафиксировал утечку на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба", по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба PERN.

"Сейчас причины инцидента не известны - перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нитка нефтепровода работает без изменений", - сообщили в компании.

Отмечается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности - Померанский участок (Плоцк - Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем также в Германию.

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продолжения аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.