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Укр / Рус

В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба"

Среда, 12 октября 2022, 09:40 - Дана Гордийчук

Польский оператор нефтепроводов PERN ночью во вторник зафиксировал утечку на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба", по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба PERN.

"Сейчас причины инцидента не известны - перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нитка нефтепровода работает без изменений", - сообщили в компании.

Отмечается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности - Померанский участок (Плоцк - Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем также в Германию.

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продолжения аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.

Справка: "Дружба" является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, протяженностью около 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевске (Республика Татарстан, Россия), после чего проходит через Самару (РФ) и Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь).

В Мозыре "труба" делится на южную ветку, которая проходит через Украину и ведет в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную ветвь – в Польшу и Германию.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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