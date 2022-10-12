В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор нефтепроводов PERN ночью во вторник зафиксировал утечку на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба", по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.
Об этом сообщила пресс-служба PERN.
"Сейчас причины инцидента не известны - перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. Другая нитка нефтепровода работает без изменений", - сообщили в компании.
Отмечается, что другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности - Померанский участок (Плоцк - Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем также в Германию.
На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы компании и Государственной пожарной охраны для оценки ситуации, ограждения территории и продолжения аварийно-спасательных работ, добавили в PERN.
Справка: "Дружба" является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, протяженностью около 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевске (Республика Татарстан, Россия), после чего проходит через Самару (РФ) и Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь).
В Мозыре "труба" делится на южную ветку, которая проходит через Украину и ведет в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную ветвь – в Польшу и Германию.ВИДЕО ДНЯ