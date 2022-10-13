"Купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter": Маск выпустил продукт с запахом жженых волос

Американский миллиардер Илон Маск представил парфюм Burnt Hair с запахом жженых волос, который продается на сайте его компании Boring Co. по цене 100 долларов за флакон.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поставки Burnt Hair начнутся не ранее следующего года, но Маск уже заявил о продаже 20 тысяч флаконов парфюма.

Основатель Tesla и SpaceX сменил статус в своем Twitter на "Продавец парфюмерии".

Ранее миллиардер сообщал, что Boring представит мужской аромат, который поможет человеку "выделиться из толпы".

ВИДЕО ДНЯ

А также пошутил в Twitter, что для человека с его фамилией вход в парфюмерный бизнес был неизбежен (Musk – с английского переводится как "мускус").

"Почему вообще я так долго сопротивлялся этому?" – написал он.

Кроме этого, на прошлой неделе Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить соглашение о приобретении компании за 44 млрд долл., хотя раньше отказывался от этого намерения.

"Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter", – написал он на своей странице в среду.

Ранее миллиардер уже выпускал шутливые продукты, которые его любители покупают как коллекционные товары. В частности, ручные огнеметы, "короткие шорты" под брендом Tesla и текилу Tesla.

Напоминаем:

Суд штата Делавер в четверг, 6 октября, решил остановить судебный иск Twitter против Илона Маска накануне суда, дав миллиардеру время профинансировать поглощение социальной сети за 44 миллиарда долларов.

Миллиардер Илон Маск готов завершить покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.