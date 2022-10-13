Все разделы
Укр / Рус

Запорожская АЭС не нуждается в российском топливе – "Энергоатом"

Четверг, 13 октября 2022, 12:26 - Алексей Павлыш

Президент "Энергоатома" Петр Котин назвал "фейками" российские заявления о том, что оккупированная Россией Запорожская АЭС будет нуждаться в российском топливе.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Слухов и фейковых заявлений от россиян очень много. Все это фейки. И в самом деле непросто перевести топливную загрузку реакторов ЗАЭС от одного поставщика к другому", - подчеркнул Котин.

"Его комментарии появились после того, как официальный представитель Росэнергоатома, оператора атомной энергетики России заявил, что Запорожская станция будет переведена на российское топливо, когда ее запасы будут исчерпаны", - напоминает агентство.

"Только для того чтобы подготовиться к переходу от одного поставщика к другому, нужно около трех лет", - подчеркнул глава Энергоатома.

По его словам, наиболее опасная ситуация для станции сейчас - это отключение внешнего питания, необходимого для охлаждения реакторов, и потеря аварийных дизель-генераторов, не имеющих запасов топлива всего на 10 дней.

"Это просто беспрецедентная ситуация для самой большой атомной электростанции в Европе", - добавил Котин.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

Позже на Запорожской АЭС возобновили внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

Экономическая правда

Энергоатом АЭС Россия топливо война
Материалы по теме
Оккупанты похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу – Энергоатом 11 октября 2022, 15:08
Оккупанты украли печать Запорожской АЭС, она уже недействительна – "Энергоатом" 7 октября 2022, 10:34
Руководитель "Энергоатома" будет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС 5 октября 2022, 14:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте