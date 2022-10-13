Запорожская АЭС не нуждается в российском топливе – "Энергоатом"

Президент "Энергоатома" Петр Котин назвал "фейками" российские заявления о том, что оккупированная Россией Запорожская АЭС будет нуждаться в российском топливе.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Слухов и фейковых заявлений от россиян очень много. Все это фейки. И в самом деле непросто перевести топливную загрузку реакторов ЗАЭС от одного поставщика к другому", - подчеркнул Котин.

"Его комментарии появились после того, как официальный представитель Росэнергоатома, оператора атомной энергетики России заявил, что Запорожская станция будет переведена на российское топливо, когда ее запасы будут исчерпаны", - напоминает агентство.

"Только для того чтобы подготовиться к переходу от одного поставщика к другому, нужно около трех лет", - подчеркнул глава Энергоатома.

По его словам, наиболее опасная ситуация для станции сейчас - это отключение внешнего питания, необходимого для охлаждения реакторов, и потеря аварийных дизель-генераторов, не имеющих запасов топлива всего на 10 дней.

"Это просто беспрецедентная ситуация для самой большой атомной электростанции в Европе", - добавил Котин.

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Напомним:

Утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

Позже на Запорожской АЭС возобновили внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

Экономическая правда