Государственный энерготрейдер попытается продать купленную под экспорт электроэнергию в Украине

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" с 13 октября станет продавать электроэнергию через Украинскую энергетическую биржу.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, атомную электроэнергию, предназначавшуюся для экспорта, ЭКУ попытается реализовать на двух аукционах на УЭБ 13 октября:

в 11:00 ЭКУ выставит 30240 МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по стартовой цене 3328 грн за МВт-ч (без НДС) с поставкой 15-20 октября;

в 15:00 планируется аукцион по продаже блочной позиции с поставкой на 15-20 октября 20160 МВт-час по стартовой цене 4000 грн за МВт-час (без НДС).

"Выставляемая на продажу базовая нагрузка обеспечена ресурсом атомных станций, который АО "ЭКУ" приобрело в начале октября для дальнейшего экспорта в Европу.

Из-за форс-мажора, связанного с обстрелами энергетической инфраструктуры российскими ракетами, экспорт электроэнергии был приостановлен. Свободные объемы электроэнергии АО "ЭКУ" выставило на продажу через УЭБ", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

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Экономическая правда